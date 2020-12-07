***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.12.2020 09:06
***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cihat Gazel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891593
BIST
14:491.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,91
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
14:497,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0353
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
14:499,5039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0277
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
14:49461,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,34
|Açılış
|: 461,73
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler14:49
|KRVGD
|10,89
|327.843
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|575.160.174
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|YAPRK
|39,26
|1.952.490
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|82,60
|19.143.437
|% -8,48
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|KENT
|437,60
|8.106.025
|% -6,05
|
|PETKM
|4,99
|3.024.753.039
|% 7,54
|
|GARAN
|9,00
|948.076.982
|% -1,21
|
|TUPRS
|95,50
|847.111.490
|% 2,03
|
|DOHOL
|2,83
|836.085.818
|% -1,05
|
|SASA
|19,98
|734.516.510
|% 6,79
|
|PETKM
|4,99
|3.024.753.039
|% 7,54
|
|DOHOL
|2,83
|836.085.818
|% -1,05
|
|TSKB
|1,87
|532.938.057
|% -3,11
|
|EKGYO
|2,07
|565.681.973
|% -2,82
|
|YKBNK
|2,87
|398.107.871
|% -1,37
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8407
|7,8483
|% 0,45
|
|Euro
|9,4997
|9,5039
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,3686
|10,4206
|% -0,94
|
|Frank
|8,7613
|8,8141
|% 0,36
|
|Riyal
|2,0850
|2,0954
|% 0,40
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-5,86
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,44
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-6,00
|
|Tam
|3.047
|3.124
|-10,05
|
|Yarım
|1.473
|1.511
|-4,86
|
|Çeyrek
|739
|756
|-2,43
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|48,82
|48,82
|-0,43
|