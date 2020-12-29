***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.12.2020 16:52
***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Gazi Huri tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895434
BIST
17:181.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,92
|Açılış
|: 1.443
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|Önceki Kapanış
|: 1.439
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En Düşük
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17:187,3559
En Yüksek
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|: -1,11%
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|: 7,3600
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 444,12
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|Önceki Kapanış
|: 447,84
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451,65
En Düşük
443,58
BIST En Aktif Hisseler17:16
|ALCAR
|374,00
|261.615.113
|% 10,00
|
|ARZUM
|24,86
|22.734.868
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|7.154.572
|% 10,00
|
|INTEM
|33,88
|8.654.358
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|EMKEL
|5,38
|13.438.936
|% -9,58
|
|GUBRF
|74,95
|2.156.080.338
|% 6,46
|
|THYAO
|12,87
|1.379.699.414
|% 1,98
|
|GARAN
|9,93
|1.153.100.044
|% 0,51
|
|KARTN
|104,80
|987.883.622
|% 1,35
|
|KRDMD
|5,65
|909.935.377
|% 0,71
|
|KARSN
|3,24
|751.302.793
|% 3,18
|
|SKBNK
|1,54
|334.856.289
|% -1,91
|
|GSDHO
|2,48
|471.203.903
|% 1,22
|
|TSKB
|1,80
|323.741.027
|% -1,64
|
|KRDMD
|5,65
|909.935.377
|% 0,71
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3515
|7,3539
|% -1,13
|
|Euro
|9,0076
|9,0171
|% -0,85
|
|Sterlin
|9,9040
|9,9537
|% -0,62
|
|Frank
|8,2690
|8,3188
|% -0,71
|
|Riyal
|1,9531
|1,9629
|% -1,15
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|6,07
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-3,72
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,09
|
|B. Petrol
|51,52
|51,52
|0,62
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