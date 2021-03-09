***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.03.2021 16:57
***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HATEK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Gazi Huri tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916528
BIST
17:151.551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 20,37
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.551
En Düşük
1.535
17:157,6262
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -0,1262
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6004
17:159,0826
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,1134
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0533
17:15422,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,69
|Açılış
|: 422,01
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler17:15
|SASA
|42,24
|891.449.671
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|158.296
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.922.237
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.542.524
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,50
|154.420.849
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|9.660.315
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|NIBAS
|28,04
|67.070.033
|% -9,08
|
|GARAN
|9,00
|1.995.970.342
|% 0,00
|
|THYAO
|14,96
|1.590.319.482
|% 2,12
|
|PETKM
|6,23
|1.287.179.038
|% 0,00
|
|SISE
|7,65
|914.662.520
|% 0,79
|
|SASA
|42,24
|891.449.671
|% 10,00
|
|GARAN
|9,00
|1.995.970.342
|% 0,00
|
|PETKM
|6,23
|1.287.179.038
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,40
|434.328.845
|% 1,27
|
|SISE
|7,65
|914.662.520
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,36
|860.333.859
|% 1,38
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6207
|7,6262
|% -1,63
|
|Euro
|9,0723
|9,0826
|% -1,23
|
|Sterlin
|10,5726
|10,6257
|% -0,85
|
|Frank
|8,1624
|8,2115
|% -0,87
|
|Riyal
|2,0290
|2,0392
|% -1,34
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|34,92
|
|Altın Gr.
|422
|422
|3,69
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,11
|
|B. Petrol
|68,46
|68,46
|0,22
|
Seans Raporu
17:15
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17:28VKGYO
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17:26VAKKO
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17:25IZFAS
Yüzde 9.40 oranında artışla 8.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 795 adet işlem
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17:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, GUBRF, BIMAS