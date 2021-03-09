***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.03.2021 17:34
***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HATEK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abud Abdo tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916555
BIST
17:241.551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 20,25
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.551
En Düşük
1.535
17:247,6034
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -0,1490
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,5956
17:249,0573
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -0,1387
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0440
17:24420,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,30
|Açılış
|: 420,62
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler17:24
|SASA
|42,24
|894.925.896
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|6.813.389
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.945.355
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.542.524
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,50
|154.508.279
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|9.665.132
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|NIBAS
|28,06
|67.594.451
|% -9,01
|
|GARAN
|9,02
|2.016.275.664
|% 0,22
|
|THYAO
|14,94
|1.596.756.908
|% 1,98
|
|PETKM
|6,22
|1.289.783.386
|% -0,16
|
|SISE
|7,66
|928.153.108
|% 0,92
|
|SASA
|42,24
|894.925.896
|% 10,00
|
|GARAN
|9,02
|2.016.275.664
|% 0,22
|
|PETKM
|6,22
|1.289.783.386
|% -0,16
|
|EKGYO
|2,39
|435.148.301
|% 0,84
|
|SISE
|7,66
|928.153.108
|% 0,92
|
|KRDMD
|7,36
|865.531.598
|% 1,38
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5999
|7,6034
|% -1,92
|
|Euro
|9,0456
|9,0573
|% -1,51
|
|Sterlin
|10,5465
|10,5994
|% -1,10
|
|Frank
|8,1412
|8,1902
|% -1,13
|
|Riyal
|2,0243
|2,0344
|% -1,58
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|38,40
|
|Altın Gr.
|420
|421
|2,26
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,08
|
|B. Petrol
|68,33
|68,33
|0,09
|
Seans Raporu
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