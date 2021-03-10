***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.03.2021 16:35
***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HATEK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Corc Huri tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916854
BIST
17:021.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 11,00
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
17:027,5269
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0803
|Açılış
|: 7,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5209
17:028,9780
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0908
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9608
17:02416,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -3,52
|Açılış
|: 416,70
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
416,51
BIST En Aktif Hisseler17:00
|PKENT
|2.509,10
|23.332.246
|% 10,00
|
|POLTK
|375,20
|4.869.091
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.216.428
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|727.315
|% 10,00
|
|SASA
|46,46
|1.548.678.761
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,00
|11.201.564
|% -5,75
|
|IZMDC
|3,06
|61.771.334
|% -5,26
|
|ISGSY
|20,50
|17.097.568
|% -5,09
|
|SODSN
|37,72
|212.083
|% -4,80
|
|SANFM
|18,50
|2.176.148
|% -4,69
|
|GARAN
|9,10
|2.434.802.588
|% 0,89
|
|SASA
|46,46
|1.548.678.761
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,59
|1.023.438.267
|% 2,85
|
|PETKM
|6,25
|1.008.038.805
|% 0,16
|
|GUBRF
|84,00
|967.668.867
|% 3,64
|
|GARAN
|9,10
|2.434.802.588
|% 0,89
|
|PETKM
|6,25
|1.008.038.805
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,38
|374.685.790
|% -0,83
|
|KRDMD
|7,59
|1.023.438.267
|% 2,85
|
|ODAS
|3,90
|509.569.038
|% -0,51
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5253
|7,5256
|% -1,07
|
|Euro
|8,9755
|8,9838
|% -0,94
|
|Sterlin
|10,4550
|10,5074
|% -0,89
|
|Frank
|8,0815
|8,1301
|% -1,11
|
|Riyal
|2,0039
|2,0140
|% -1,00
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|5,06
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-3,36
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-24,00
|
|Tam
|2.761
|2.833
|-30,36
|
|Yarım
|1.334
|1.370
|-14,69
|
|Çeyrek
|669
|685
|-7,34
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,10
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,06
|68,06
|0,54
|
Seans Raporu
17:00
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17:14PKENT
Yüzde 10.00 oranında artışla 2, 509.10 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 449 adet işlem
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17:13SARKY
Yüzde 4.58 oranında artışla 12.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 947, 469 adet işlem
-
17:12BTCIM
Yüzde 8.99 oranında artışla 17.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 466, 177 adet işlem
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17:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, PGSUS, SAHOL
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17:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KRDMD, TKFEN