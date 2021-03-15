***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.03.2021 09:30
***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cemile Bitargil tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918114
BIST
10:541.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,82
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.562
En Düşük
1.554
10:547,5792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0124
|Açılış
|: 7,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5650
|
7,6214
En Düşük
7,5348
10:549,0577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0031
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0948
En Düşük
8,9936
10:54420,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,38
|Açılış
|: 420,93
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
418,36
BIST En Aktif Hisseler10:54
|SANKO
|13,21
|47.478.109
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|12.019.452
|% 9,99
|
|VAKKO
|15,66
|14.907.646
|% 9,97
|
|ACSEL
|22,72
|5.661.568
|% 9,97
|
|LOGO
|162,10
|22.197.650
|% 9,97
|
|DIRIT
|7,02
|44.837
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|7.842.957
|% -9,99
|
|COSMO
|10,78
|64.518
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,40
|102.600
|% -9,24
|
|POLTK
|339,00
|17.106.804
|% -8,63
|
|GARAN
|8,84
|327.949.943
|% -0,90
|
|BJKAS
|4,88
|203.369.033
|% 6,32
|
|THYAO
|14,51
|172.407.092
|% 0,07
|
|PETKM
|6,24
|170.670.026
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,26
|165.414.413
|% -1,31
|
|EKGYO
|2,26
|165.414.413
|% -1,31
|
|BJKAS
|4,88
|203.369.033
|% 6,32
|
|GARAN
|8,84
|327.949.943
|% -0,90
|
|GSRAY
|3,95
|133.255.910
|% 3,40
|
|DOHOL
|3,54
|114.284.747
|% -0,56
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5755
|7,5792
|% 0,16
|
|Euro
|9,0429
|9,0577
|% 0,03
|
|Sterlin
|10,5433
|10,5962
|% 0,33
|
|Frank
|8,1261
|8,1750
|% 0,13
|
|Riyal
|2,0190
|2,0291
|% 0,37
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-0,69
|
|Altın Gr.
|421
|421
|1,73
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|32,00
|
|Tam
|2.780
|2.851
|27,28
|
|Yarım
|1.344
|1.379
|13,20
|
|Çeyrek
|674
|690
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,88
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,03
|
|B. Petrol
|69,75
|69,75
|0,53
|