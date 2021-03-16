***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.03.2021 14:36
***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Gazi Huri tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918429
BIST
15:571.571
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 15,87
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
15:577,4959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0368
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
15:578,9450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0433
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9228
15:57417,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,42
|Açılış
|: 417,11
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler15:57
|SANKO
|14,53
|36.226.078
|% 9,99
|
|FROTO
|208,40
|1.057.182.752
|% 9,97
|
|VAKKO
|17,22
|60.822.898
|% 9,96
|
|TRILC
|21,42
|33.810.763
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|763.254
|% 9,96
|
|MZHLD
|40,00
|313.683
|% -6,93
|
|AYEN
|7,60
|68.830.599
|% -6,75
|
|MERIT
|280,00
|386.495
|% -6,35
|
|GRNYO
|3,42
|14.244.927
|% -6,04
|
|CASA
|159,00
|1.361.974
|% -6,03
|
|GARAN
|8,91
|1.194.086.226
|% 2,18
|
|KOZAL
|125,50
|1.125.402.227
|% 1,62
|
|FROTO
|208,40
|1.057.182.752
|% 9,97
|
|OTKAR
|453,90
|985.280.660
|% 4,11
|
|KRDMD
|7,75
|707.725.965
|% 2,11
|
|EKGYO
|2,26
|318.065.046
|% 1,35
|
|GARAN
|8,91
|1.194.086.226
|% 2,18
|
|GSRAY
|4,24
|541.275.670
|% 7,34
|
|TSKB
|1,70
|165.066.827
|% 0,59
|
|KRDMD
|7,75
|707.725.965
|% 2,11
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4929
|7,4959
|% -0,49
|
|Euro
|8,9395
|8,9450
|% -0,48
|
|Sterlin
|10,3514
|10,4033
|% -0,88
|
|Frank
|8,0514
|8,0999
|% -0,49
|
|Riyal
|1,9887
|1,9987
|% -0,70
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|0,32
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|2.772
|2.813
|-28,00
|
|Tam
|2.757
|2.829
|-28,01
|
|Yarım
|1.333
|1.369
|-13,55
|
|Çeyrek
|668
|684
|-6,78
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|-0,10
|
|B. Petrol
|67,96
|67,96
|-0,92
|