***HATSN* *AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
12.09.2023 16:31
***HATSN******AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Görüşü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194174
BIST
'
16:378.248
En Düşük
|Değişim
|: 1,24%
|| 101,20
|Açılış
|: 8.175
|
|Önceki Kapanış
|: 8.146
|
8.081
En Yüksek
8.252
16:3726,9187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0524
|Açılış
|: 26,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
26,9499
En Düşük
26,8031
16:3728,8413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0598
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2191
En Düşük
28,7759
16:371.653,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -7,11
|Açılış
|: 1.653,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.660,32
|
1.665,56
En Düşük
1.647,64
BIST En Aktif Hisseler16:37
|ALFAS
|150,70
|1.173.494.641
|% 10,00
|
|ORCAY
|11,88
|147.703.110
|% 10,00
|
|METUR
|10,34
|127.471.591
|% 10,00
|
|ASUZU
|257,40
|112.473.247
|% 10,00
|
|NUHCM
|255,20
|192.296.044
|% 10,00
|
|KZGYO
|43,92
|2.603.687.315
|% -10,00
|
|ULAS
|18,47
|7.019.228
|% -9,99
|
|TATEN
|65,35
|551.054.080
|% -9,99
|
|OFSYM
|82,65
|291.464.702
|% -9,97
|
|KSTUR
|630,40
|2.005.564
|% -9,94
|
|KOZAL
|32,44
|5.576.372.032
|% -1,10
|
|THYAO
|240,20
|5.130.785.745
|% 2,43
|
|ENKAI
|37,32
|5.016.577.354
|% 7,49
|
|ASTOR
|143,50
|4.569.251.479
|% 3,24
|
|SISE
|54,60
|4.288.879.877
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,00
|1.822.391.433
|% -1,38
|
|SKBNK
|5,26
|1.414.808.455
|% -9,15
|
|EKGYO
|8,90
|2.117.650.685
|% -1,44
|
|YKBNK
|16,37
|3.249.697.356
|% 0,61
|
|ISCTR
|22,68
|3.922.364.061
|% -0,53
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8901
|26,9187
|% 0,20
|
|Euro
|28,8321
|28,8413
|% -0,21
|
|Sterlin
|33,4513
|33,6191
|% -0,14
|
|Frank
|30,0129
|30,1937
|% -0,06
|
|Riyal
|7,1495
|7,1854
|% 0,14
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-13,08
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.650
|-10,55
|
|Cumhuriyet
|11.261
|11.431
|-45,00
|
|Tam
|11.017
|11.097
|-56,00
|
|Yarım
|5.526
|5.571
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.786
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,98
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,84
|19,86
|-0,08
|
|B. Petrol
|91,75
|91,75
|1,10
|
Seans Raporu
16:37
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16:51ENKAI
Yüzde 7.43 oranında artışla 37.30 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 849, 603 adet işlem
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16:50ALFAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 150.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 053, 358 adet işlem
-
16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 92, 65 artarak (% 1.08 ) 8, 707
-
16:49
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, METUR, ALFAS
-
16:49XU100
Endeks 8, 245 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 110, 805.00 milyon TL de