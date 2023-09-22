***HATSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.09.2023 09:16
***HATSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [HATSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş., HATSN.E işlem koduyla 22/09/2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 22,6 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196760
BIST
'
11:588.077
En Düşük
|Değişim
|: 0,95%
|| 76,04
|Açılış
|: 8.035
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
8.002
En Yüksek
8.094
11:5827,1574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0368
|Açılış
|: 27,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1100
|
27,1652
En Düşük
27,0615
11:5828,9248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0238
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3825
En Düşük
28,8221
11:581.682,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,68
|Açılış
|: 1.682,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.683,70
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler11:58
|AVHOL
|89,10
|170.200.274
|% 10,00
|
|ADGYO
|30,14
|3.854.153
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|2.568.672
|% 10,00
|
|TARKM
|253,20
|46.108.986
|% 9,99
|
|YEOTK
|232,30
|834.896.172
|% 9,99
|
|SUMAS
|234,00
|106.002
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,35
|271.450
|% -9,92
|
|ATAGY
|10,08
|40.733.214
|% -9,03
|
|EUYO
|14,20
|8.308.415
|% -8,80
|
|GIPTA
|34,54
|1.047.242.093
|% -6,45
|
|TUPRS
|153,20
|5.269.086.130
|% 3,65
|
|ASTOR
|143,20
|3.117.344.033
|% 1,92
|
|EUPWR
|245,70
|2.459.343.927
|% 7,29
|
|THYAO
|232,60
|2.454.661.163
|% 0,00
|
|ISCTR
|23,58
|1.862.302.532
|% 1,90
|
|KATMR
|2,26
|384.423.542
|% 9,71
|
|ZOREN
|4,88
|589.027.729
|% 3,17
|
|ISCTR
|23,58
|1.862.302.532
|% 1,90
|
|TUKAS
|9,36
|638.189.841
|% -4,78
|
|YKBNK
|17,01
|1.132.942.240
|% 0,06
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1454
|27,1574
|% 0,14
|
|Euro
|28,9085
|28,9248
|% 0,08
|
|Sterlin
|33,1763
|33,3427
|% -0,20
|
|Frank
|29,8533
|30,0332
|% -0,03
|
|Riyal
|7,2210
|7,2573
|% 0,18
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|6,96
|
|Altın Gr.
|1.682
|1.682
|7,71
|
|Cumhuriyet
|11.299
|11.469
|-24,00
|
|Tam
|11.109
|11.190
|0,00
|
|Yarım
|5.571
|5.618
|0,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|20,69
|20,73
|0,31
|
|B. Petrol
|93,65
|93,65
|0,35
|
Seans Raporu
11:58
daha fazla
-
12:13CANTE
Yüzde 5.16 oranında artışla 19.17 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 534, 520 adet işlem
-
12:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 7 artarak (% 0.65 ) 8, 485
-
12:12XU100
Endeks 8, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 50, 905.00 milyon TL de
-
12:12PAMEL
Yüzde 4.22 oranında artışla 150.50 lira fiyatla işlem gören hissede 201, 111 adet işlem
-
12:11YEOTK
Yüzde 9.99 oranında artışla 232.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 700, 933 adet işlem