***HATSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***HATSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [HATSN]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarHatsan Gemi payları, 22/09/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai ve BIST Metal Eşya Makina endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 221.500.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiHATSAN GEMI XUTUM 22/09/2023HATSAN GEMI XTUMY 22/09/2023HATSAN GEMI XYLDZ 22/09/2023HATSAN GEMI XHARZ 22/09/2023HATSAN GEMI XKTUM 22/09/2023HATSAN GEMI XUSIN 22/09/2023HATSAN GEMI XMESY 22/09/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196653BIST