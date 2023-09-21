***HATSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
21.09.2023 14:36
***HATSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Hatsan Gemi payları, 22/09/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai ve BIST Metal Eşya Makina endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 221.500.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
HATSAN GEMI XUTUM 22/09/2023
HATSAN GEMI XTUMY 22/09/2023
HATSAN GEMI XYLDZ 22/09/2023
HATSAN GEMI XHARZ 22/09/2023
HATSAN GEMI XKTUM 22/09/2023
HATSAN GEMI XUSIN 22/09/2023
HATSAN GEMI XMESY 22/09/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196653
BIST