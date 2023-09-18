***HATSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***HATSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [HATSN]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi18/09/2023Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıHat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)44.300.000Baz Fiyat (TL)22,6İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)1.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih22/09/2023Halka Arz YöntemiBorsa Dışında (Off the Exchange)Halka Arz Tarihi14-15/09/2023AçıklamalarHat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 221.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 44.300.000 TL nominal değerli Şirket payları 22/09/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 22,60 TL/pay baz fiyat, "HATSN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195977BIST