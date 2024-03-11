***HATSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2024 14:19
***HATSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257424
BIST
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15:529.242
En Düşük
|Değişim
|: 0,94%
|| 86,47
|Açılış
|: 9.337
|
|Önceki Kapanış
|: 9.155
|
9.192
En Yüksek
9.369
15:5232,0014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0926
|Açılış
|: 32,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,0381
En Düşük
31,9269
15:5235,0332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0498
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3523
En Düşük
34,9689
15:522.240,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 6,62
|Açılış
|: 2.240,62
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
|
2.252,58
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler15:52
|KSTUR
|7.070,00
|18.735.500
|% 10,00
|
|ALVES
|41,58
|52.969.095
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|188.981.249
|% 10,00
|
|VKING
|46,88
|54.072.781
|% 10,00
|
|DGATE
|49,50
|18.224.480
|% 10,00
|
|FONET
|38,88
|16.785.624
|% -10,00
|
|MMCAS
|16,74
|3.450.945
|% -10,00
|
|EUYO
|19,73
|43.863.859
|% -9,99
|
|YAYLA
|24,72
|33.679.768
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,58
|167.637.098
|% -9,96
|
|THYAO
|281,75
|6.902.623.054
|% 0,90
|
|KCHOL
|184,20
|4.021.561.721
|% 5,50
|
|AKBNK
|43,98
|3.930.969.763
|% 5,11
|
|OBAMS
|52,70
|3.906.165.095
|% -9,45
|
|EREGL
|45,86
|3.709.043.323
|% -0,09
|
|ISCTR
|11,13
|3.478.266.164
|% 2,49
|
|ZOREN
|5,38
|793.500.855
|% -0,37
|
|EKGYO
|11,29
|1.350.179.839
|% -0,09
|
|AKFGY
|2,70
|293.072.153
|% 9,76
|
|YKBNK
|23,58
|2.504.964.997
|% 2,61
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9949
|32,0014
|% 0,29
|
|Euro
|35,0244
|35,0332
|% 0,14
|
|Sterlin
|42,2339
|42,4456
|% -0,61
|
|Frank
|37,5050
|37,6930
|% -0,48
|
|Riyal
|8,7714
|8,8154
|% -0,51
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,42
|24,45
|% 0,66
|
|Platin
|928,70
|930,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.033,14
|1.036,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,88
|81,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.178,53
|2.178,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:52
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16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 92, 47 artarak (% 1.16 ) 8, 098
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