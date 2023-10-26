***HATSN*** HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
26.10.2023 18:36
***HATSN*** HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 188.037.093,00 TL'den 221.500.000 TL'ye artırılması nedeniyle 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası uyarınca, tescil edilmesi gereken Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesi ekteki şekilde tadil edilerek 23.10.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210634
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|12,10
|14.891.777
|% 10,00
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|MIATK
|751,40
|3.007.066.826
|% 10,00
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|KENT
|665,50
|9.998.472
|% 10,00
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|AYES
|44,24
|9.575.433
|% 10,00
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|MAALT
|1.316,90
|200.314.888
|% 10,00
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|MRSHL
|2.353,80
|256.092.093
|% -10,00
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|INGRM
|548,60
|570.698.918
|% -9,99
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|ENSRI
|22,36
|36.311.179
|% -9,98
|
|MHRGY
|6,16
|291.524.255
|% -9,94
|
|AGYO
|9,16
|174.471.770
|% -9,93
|
|THYAO
|217,20
|9.168.253.179
|% 1,40
|
|ASTOR
|126,90
|4.940.069.692
|% 9,97
|
|TUPRS
|138,60
|4.626.987.339
|% 1,99
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
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|KCHOL
|138,80
|3.316.241.921
|% -2,53
|
|ZOREN
|5,48
|1.462.000.292
|% -1,26
|
|ODAS
|13,11
|2.522.237.811
|% 0,38
|
|EKGYO
|6,70
|1.273.585.228
|% -1,18
|
|YKBNK
|17,82
|3.182.875.122
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.007
|2.008
|22,71
|
|Altın Gr.
|1.817
|1.817
|19,67
|
|Cumhuriyet
|12.185
|12.369
|21,00
|
|Tam
|12.042
|12.173
|125,00
|
|Yarım
|6.040
|6.111
|62,00
|
|Çeyrek
|3.011
|3.056
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,12
|0,31
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|Gümüş Gr.
|20,91
|20,92
|0,27
|
|B. Petrol
|89,87
|89,87
|1,94
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