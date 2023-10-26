***HATSN*** HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
26.10.2023 18:37
***HATSN*** HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ektedir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 23/10/2023 26/10/2023 10944
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210635
BIST
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18:057.706
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 44,36
|Açılış
|: 7.672
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|Önceki Kapanış
|: 7.662
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7.501
En Yüksek
7.741
18:0528,2138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0531
|Açılış
|: 28,2100
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|Önceki Kapanış
|: 28,1450
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28,5433
En Düşük
28,0683
18:0529,8749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1062
|Açılış
|: 29,8500
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|Önceki Kapanış
|: 29,7000
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30,2162
En Düşük
29,6551
18:051.815,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 18,15
|Açılış
|: 1.815,41
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|Önceki Kapanış
|: 1.797,27
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1.826,05
En Düşük
1.788,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|12,10
|14.891.777
|% 10,00
|
|MIATK
|751,40
|3.007.066.826
|% 10,00
|
|KENT
|665,50
|9.998.472
|% 10,00
|
|AYES
|44,24
|9.575.433
|% 10,00
|
|MAALT
|1.316,90
|200.314.888
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.353,80
|256.092.093
|% -10,00
|
|INGRM
|548,60
|570.698.918
|% -9,99
|
|ENSRI
|22,36
|36.311.179
|% -9,98
|
|MHRGY
|6,16
|291.524.255
|% -9,94
|
|AGYO
|9,16
|174.471.770
|% -9,93
|
|THYAO
|217,20
|9.168.253.179
|% 1,40
|
|ASTOR
|126,90
|4.940.069.692
|% 9,97
|
|TUPRS
|138,60
|4.626.987.339
|% 1,99
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|KCHOL
|138,80
|3.316.241.921
|% -2,53
|
|ZOREN
|5,48
|1.462.000.292
|% -1,26
|
|ODAS
|13,11
|2.522.237.811
|% 0,38
|
|EKGYO
|6,70
|1.273.585.228
|% -1,18
|
|YKBNK
|17,82
|3.182.875.122
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,1724
|28,2245
|% 0,23
|
|Euro
|29,7849
|29,8391
|% 0,24
|
|Sterlin
|34,0062
|34,1767
|% -0,12
|
|Frank
|31,1030
|31,2904
|% -0,31
|
|Riyal
|7,4829
|7,5204
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.815
|1.815
|18,15
|
|Cumhuriyet
|12.185
|12.369
|21,00
|
|Tam
|11.997
|12.176
|128,00
|
|Yarım
|6.017
|6.113
|64,00
|
|Çeyrek
|2.999
|3.056
|32,00
|