***HATSN*** HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***HATSN*** HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2023-30.09.2023 dönemi 3. Çeyrek Ara Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir.Kamuoyununun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211175BIST