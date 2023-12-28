***HATSN*** HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HATSN*** HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalka Arz Dokümanlarımızda ve Fiyat Tespit Raporumuzda daha önce belirtilmiş olan, 10.10.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması ile malzeme tedariğini gerçekleştirdiğimiz, 2 adet Yüzer Elektrik Santrali için 27.12.2023 tarihinde sac kesimi gerçekleştirilerek projelere fiili olarak başlanmıştır.Projelerin 2025 yılı sonuna kadar devam etmesi öngörülmektedir.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230269BIST