***HATSN*** HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HATSN*** HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanan Şirket Ücretlendirme Politikası ekte yer almakta olup, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulacaktır.Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereği hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası ekte yer almakta olup, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulacaktır.Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, Şirket Etik Kurallar Politikası ekte yer almakta olup, yapılacak ilk Genel Kurul toplntısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulacaktır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252467BIST