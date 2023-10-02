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***HATSN*** HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.10.2023 18:25
***HATSN*** HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HATSN*** HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ömer BAŞOL Mali İşler Müdür Yardımcısı 11.08.2023 0212 662 95 96 yatirimciiliskileri@hat-san.com.tr
ÖZLEM NAZLI ARIKAN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 02.10.2023 0212 662 95 96 yatirimciiliskileri@hat-san.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı,Düzey 3 Lisansı Düzey 3 Belge N 214125,Kurumsal Yönetim Belge N 703343




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198780


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKFYE 19,91 1.733.915.543 % 10,00  
BFREN 6.739,90 22.457.347 % 10,00  
FENER 112,20 782.915.662 % 10,00  
KONYA 5.826,70 59.106.045 % 10,00  
FMIZP 207,90 40.146.974 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,4546 27,4613 % 0,29  
Euro 28,8498 28,8641 % -0,50  
Sterlin 33,2159 33,3825 % -0,25  
Frank 29,7944 29,9739 % -0,00  
Riyal 7,2987 7,3353 % 0,27  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.832 1.833 -16,06  
Altın Gr. 1.617 1.617 -10,20  
Cumhuriyet 11.049 11.216 -74,00  
Tam 10.805 10.938 -150,00  
Yarım 5.419 5.491 -76,00  
Çeyrek 2.701 2.746 -37,00  
Gümüş.Ons 21,23 21,27 -0,94  
Gümüş Gr. 18,74 18,77 -0,78  
B. Petrol 90,77 90,77 -1,43  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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