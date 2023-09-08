***HATSN* *IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***HATSN******IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [HATSN]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Şirket Esas Sözleşmesi, Genel Kurul İç Yönergesi Hakkında TTSG ve 30.06.2023 Tarihinde Sona Eren Döneme İlişkin Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetim Raporu ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://www.hat-san.com.tr/tr/halka-arz-dokumanlari-2/ sitesinden de erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193322BIST