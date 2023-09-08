***HATSN* *IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
08.09.2023 18:19
***HATSN******IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [HATSN]
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İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ilişkin 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.03.2023 Tarihlerinde Sona Eren Dönemlere İlişkin Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetim Raporları ile Bagˆımsız Denetim Şirketlerinin Sorumluluk Beyanları ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://www.hat-san.com.tr/tr/halka-arz-dokumanlari-2/ sitesinden de erişilebilir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193326
BIST
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18:058.325
En Düşük
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|: -0,15%
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|: 1.654,82
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En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|111,10
|492.660.352
|% 10,00
|
|MTRYO
|9,79
|10.233.474
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,40
|1.425.671
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|149.356.483
|% 10,00
|
|GRSEL
|55,00
|158.474.336
|% 10,00
|
|UFUK
|80,30
|36.200.145
|% -9,98
|
|TUKAS
|11,75
|1.537.667.367
|% -9,96
|
|YONGA
|49,04
|6.329.659
|% -9,94
|
|BRYAT
|2.318,40
|521.120.754
|% -8,36
|
|BRSAN
|713,10
|2.300.044.406
|% -7,62
|
|ENERY
|205,10
|8.965.028.516
|% -0,68
|
|THYAO
|243,30
|7.079.807.971
|% -0,53
|
|KOZAL
|30,92
|5.678.935.377
|% 1,84
|
|ASELS
|43,50
|5.457.983.253
|% 3,57
|
|ISCTR
|24,70
|5.430.938.607
|% 0,57
|
|ZOREN
|5,09
|3.230.020.859
|% 4,73
|
|EKGYO
|9,48
|3.107.247.196
|% -1,25
|
|SKBNK
|5,52
|1.494.354.993
|% 9,96
|
|GSDHO
|4,83
|1.303.640.702
|% 2,33
|
|ISCTR
|24,70
|5.430.938.607
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8416
|26,8509
|% 0,18
|
|Euro
|28,7347
|28,7524
|% 0,14
|
|Sterlin
|33,3849
|33,5524
|% 0,14
|
|Frank
|29,9502
|30,1306
|% 0,12
|
|Riyal
|7,1369
|7,1727
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-1,29
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|2,22
|
|Cumhuriyet
|11.279
|11.450
|42,00
|
|Tam
|11.009
|11.130
|21,00
|
|Yarım
|5.521
|5.586
|10,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.793
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,80
|-0,01
|
|B. Petrol
|90,71
|90,71
|0,79
|