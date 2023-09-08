***HATSN* *IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***HATSN******IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [HATSN]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ilişkin 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.03.2023 Tarihlerinde Sona Eren Dönemlere İlişkin Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetim Raporları ile Bagˆımsız Denetim Şirketlerinin Sorumluluk Beyanları ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://www.hat-san.com.tr/tr/halka-arz-dokumanlari-2/ sitesinden de erişilebilir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193326BIST