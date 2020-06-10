***HAYAT* *ALNTF* *HALKB* *ZORLF* *YATVK* *FBBNK* *GARAN* *SEKFA* *HEKTS* *ISMEN* *SKBNK* *AKSGY* *BRKVY* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma









***HAYAT******ALNTF******HALKB******ZORLF******YATVK******FBBNK******GARAN******SEKFA******HEKTS******ISMEN******SKBNK******AKSGY******BRKVY******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKSGY, ALNTF, BRKVY, FBBNK, GARAN, HAYAT, HEKTS, ISMEN, SEKFA, SKBNK, HALKB, YATVK, ZOREN, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKSGY TRSAIGY92113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF62054 FİNANSMAN BONOSU 10/06/2020 İtfaBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYSE2015 FİNANSMAN BONOSU 10/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeFİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBA62022 FİNANSMAN BONOSU 10/06/2020 İtfaFİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBA62030 FİNANSMAN BONOSU 10/06/2020 İtfaFİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBA62030 FİNANSMAN BONOSU 10/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019N6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 10/06/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019N6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 10/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeHAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş. HAYAT TRSHYTV62117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeHEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. HEKTS TRSHEKT32123 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD62026 FİNANSMAN BONOSU 10/06/2020 İtfaŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH62019 FİNANSMAN BONOSU 10/06/2020 İtfaŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA0017 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 10/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL82014 FİNANSMAN BONOSU 10/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS32217 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62129 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF72014 FİNANSMAN BONOSU 10/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT100620T16 DEVLET TAHVİLİ 10/06/2020 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850526BIST