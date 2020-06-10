***HAYAT* *ALNTF* *HALKB* *ZORLF* *YATVK* *FBBNK* *GARAN* *SEKFA* *HEKTS* *ISMEN* *SKBNK* *AKSGY* *BRKVY* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma
10.06.2020 17:33
***HAYAT******ALNTF******HALKB******ZORLF******YATVK******FBBNK******GARAN******SEKFA******HEKTS******ISMEN******SKBNK******AKSGY******BRKVY******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKSGY, ALNTF, BRKVY, FBBNK, GARAN, HAYAT, HEKTS, ISMEN, SEKFA, SKBNK, HALKB, YATVK, ZOREN, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKSGY TRSAIGY92113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF62054 FİNANSMAN BONOSU 10/06/2020 İtfa
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYSE2015 FİNANSMAN BONOSU 10/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
FİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBA62022 FİNANSMAN BONOSU 10/06/2020 İtfa
FİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBA62030 FİNANSMAN BONOSU 10/06/2020 İtfa
FİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBA62030 FİNANSMAN BONOSU 10/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019N6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 10/06/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019N6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 10/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş. HAYAT TRSHYTV62117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. HEKTS TRSHEKT32123 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD62026 FİNANSMAN BONOSU 10/06/2020 İtfa
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH62019 FİNANSMAN BONOSU 10/06/2020 İtfa
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA0017 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 10/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL82014 FİNANSMAN BONOSU 10/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS32217 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62129 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF72014 FİNANSMAN BONOSU 10/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT100620T16 DEVLET TAHVİLİ 10/06/2020 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850526
BIST