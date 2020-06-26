***HAYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
26.06.2020 17:31
***HAYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HAYAT]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
27/12/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Hayat Varlık Yönetimi A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFHYTV62114
Nominal Değer (TL)
40.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
26/06/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
30/06/2020
Vadesi (Gün)
364
İtfa Tarihi
25/06/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853146
BIST
18:05114.668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 529,46
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.389
18:056,8582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8590
En Düşük
6,8444
18:057,6917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6758
18:05389,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,72
|Açılış
|: 389,51
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,81
En Düşük
385,26
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|33,52
|104.034.865
|% 9,97
|
|GLRYH
|13,59
|36.965.889
|% 9,95
|
|ORGE
|6,97
|80.773.709
|% 9,94
|
|DAGHL
|7,97
|8.717.861
|% 9,93
|
|EKIZ
|10,42
|2.568.140
|% 9,92
|
|YKGYO
|3,90
|81.626.513
|% -7,58
|
|HALKS
|3,88
|1.980.111
|% -6,73
|
|IHGZT
|4,44
|38.818.836
|% -6,33
|
|GUBRF
|26,30
|283.537.354
|% -5,40
|
|KERVN
|0,44
|638.929
|% -4,35
|
|ISFIN
|4,17
|1.206.239.630
|% 3,22
|
|ODAS
|2,50
|1.094.098.306
|% 9,65
|
|KRDMD
|3,04
|749.206.154
|% 1,00
|
|KARSN
|2,75
|648.630.116
|% 0,73
|
|GARAN
|8,22
|640.356.267
|% 0,00
|
|ODAS
|2,50
|1.094.098.306
|% 9,65
|
|IHLGM
|1,60
|586.794.383
|% -0,62
|
|ISFIN
|4,17
|1.206.239.630
|% 3,22
|
|KRDMD
|3,04
|749.206.154
|% 1,00
|
|KARSN
|2,75
|648.630.116
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4291
|8,4714
|% -0,69
|
|Frank
|7,2014
|7,2448
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|2,26
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.538
|-2,30
|
|Tam
|2.593
|2.604
|-2,40
|
|Yarım
|1.259
|1.274
|-1,20
|
|Çeyrek
|630
|638
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,63
|40,63
|-0,42
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 355, 41 artarak (% 0.27 ) 132, 616
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17:59XU100
Endeks 114, 593 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 13, 428.00 milyon TL de
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17:57MSGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 109, 759 adet işlem
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17:55ODAS
Yüzde 9.21 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 245, 554 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 114, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 13, 162.00 milyon TL de