***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler185.000 17.099 4.764 126.718 74.875 408.456 408.456Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi-2 -2 -2Yeni Bakiye185.000 17.099 4.764 126.716 74.875 408.454 408.454Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)90.085 90.085 90.085Kar Dağıtımı5.311 69.564 -74.875 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar5.311 69.564 -74.875 0 0Dönem Sonu Bakiyeler185.000 17.099 10.075 196.280 90.085 498.539 498.539Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler185.000 17.099 10.075 196.280 90.085 498.539 498.539Yeni Bakiye185.000 17.099 10.075 196.280 90.085 498.539 498.539Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)41.920 41.920 41.920Kar Dağıtımı4.265 85.820 -90.085 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar4.265 85.820 -90.085 0 0Dönem Sonu Bakiyeler185.000 17.099 14.340 282.100 41.920 540.459 540.459Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER56.141 56.141GARANTİ VE KEFALETLER0 0TAAHHÜTLER56.141 56.141Cayılamaz Taahhütler56.141 56.141Diğer Cayılamaz Taahhütler56.141 56.141TÜREV FİNANSAL ARAÇLAREMANET VE REHİNLİ KIYMETLEREMANET KIYMETLERREHİNLİ KIYMETLERKABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLERBİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI56.141 56.141Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı55.405Alınan Faizler370.340Ödenen Faizler-162.106Alınan Ücret ve Komisyonlar8.772Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-87.605Ödenen Vergiler-11.034Diğer-62.962Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-140.362Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-125.054Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-11.780Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-3.528Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-84.957YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-14.544Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-11.866Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller380Diğer-3.058FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit142.597Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit655.731Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-509.964Kiralamaya İlişkin Ödemeler-3.170Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-109Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)42.987Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar37.701Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar80.688Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)41.920DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)41.920Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)80.533 155 80.688Nakit ve Nakit Benzerleri80.533 155 80.688Nakit Değerler ve Merkez Bankası8 8Bankalar80.537 147 80.684Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-4 -4İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.282.479 1.282.479Krediler1.330.168 1.330.168Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-47.689 -47.689SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)11.966 11.966Satış Amaçlı11.966 11.966ORTAKLIK YATIRIMLARIMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)9.459 9.459MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11.817 11.817Diğer11.817 11.817YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)CARİ VERGİ VARLIĞIERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIDİĞER AKTİFLER (Net)23.169 466 23.635VARLIKLAR TOPLAMI1.419.423 621 1.420.044YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATALINAN KREDİLER459.472 459.472PARA PİYASALARINA BORÇLARİHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)279.081 279.081Tahviller279.081 279.081FONLARGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERFAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)6.733 6.733KARŞILIKLAR4.690 4.690Çalışan Hakları Karşılığı4.690 4.690CARİ VERGİ BORCU3.646 3.646ERTELENMİŞ VERGİ BORCU89.640 89.640SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER35.485 838 36.323ÖZKAYNAKLAR540.459 540.459Ödenmiş Sermaye185.000 185.000Sermaye Yedekleri17.099 17.099Hisse Senedi İhraç Primleri17.099 17.099Kar Yedekleri14.340 14.340Yasal Yedekler14.340 14.340Kar veya Zarar324.020 324.020Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı282.100 282.100Dönem Net Kâr veya Zararı41.920 41.920YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.419.206 838 1.420.044Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ404.702Kredilerden Alınan Faizler394.968Bankalardan Alınan Faizler9.734FAİZ GİDERLERİ (-)-174.599Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-122.407İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-52.192NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ230.103NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ-7.549Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-7.549Gayri Nakdi Kredilere-2.446Diğer-5.103TEMETTÜ GELİRLERİTİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)-109Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-109DİĞER FAALİYET GELİRLERİ8.772FAALİYET BRÜT KÂRI231.217BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )-11.606DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )PERSONEL GİDERLERİ (-)-57.383DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-110.429NET FAALİYET KARI (ZARARI)51.799BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)51.799SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-9.879Cari Vergi Karşılığı-268Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-9.611SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)41.920DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI41.920Grubun Karı (Zararı)41.920Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826713BIST