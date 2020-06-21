***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHayat Varlık Yönetim A.Ş.'nin, Dünya Varlık Yönetim A.Ş. hükmi çatısı altında birleşme işlemi kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapmış olduğumuz başvuru, Kurul'un 19 Haziran 2020 tarihli toplantısında görüşülmüş ve Hayat Varlık'ın tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye devrolmasına karar verilmiştir.Birleşme işlemlerinin yasal olarak tamamlanabilmesi için gereken işlem adımları BDDK tarafından Şirketimize verilen süre çerçevesinde tamamlanacaktır. Birleşme işlemlerinin tamamlanmasının akabinde Şirket faaliyetlerimiz Dünya Varlık hükmi çatısı altında devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852204BIST