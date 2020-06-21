***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2020 21:48
***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'nin, Dünya Varlık Yönetim A.Ş. hükmi çatısı altında birleşme işlemi kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapmış olduğumuz başvuru, Kurul'un 19 Haziran 2020 tarihli toplantısında görüşülmüş ve Hayat Varlık'ın tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye devrolmasına karar verilmiştir.
Birleşme işlemlerinin yasal olarak tamamlanabilmesi için gereken işlem adımları BDDK tarafından Şirketimize verilen süre çerçevesinde tamamlanacaktır. Birleşme işlemlerinin tamamlanmasının akabinde Şirket faaliyetlerimiz Dünya Varlık hükmi çatısı altında devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852204
BIST
18:05113.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.117,27
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
112.858
18:056,8464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0096
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8330
18:057,6552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0335
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6377
18:05383,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,54
|Açılış
|: 383,47
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
384,48
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|MERIT
|22,48
|112.509
|% 9,98
|
|ULAS
|3,76
|9.489.642
|% 9,94
|
|DAGI
|5,76
|39.383.531
|% 9,92
|
|HALKB
|6,11
|1.179.074.668
|% 9,89
|
|HALKS
|4,37
|430.916
|% 9,80
|
|EGCYO
|1,44
|1.512.986
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.472.746
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|13.208.317
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|696.896
|% -9,96
|
|NIBAS
|9,58
|22.429.237
|% -9,96
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|ASELS
|32,72
|2.998.301.996
|% 0,37
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|TCELL
|16,95
|2.123.122.277
|% 4,44
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,85
|496.968.654
|% -2,63
|
|PETKM
|4,13
|963.708.971
|% 2,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4300
|8,4723
|% -0,73
|
|Frank
|7,1585
|7,2016
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8192
|1,8284
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|20,31
|
|Altın Gr.
|383
|383
|3,60
|
|Cumhuriyet
|2.491
|2.507
|20,40
|
|Tam
|2.556
|2.570
|18,90
|
|Yarım
|1.246
|1.257
|10,20
|
|Çeyrek
|625
|629
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,64
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|0,40
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EKGYO, TTKOM
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, VAKBN, TCELL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1147, 71 artarak (% 1.10 ) 105, 735
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, UZERB, ARTI, DENGE, EGCEY, EGCYH, EGCYO
-
17:59
GRNYO, PRKAB, HALKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında