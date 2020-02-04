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***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.02.2020 15:48
GÜNCEL HABERLER



***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSHYTV22012 ISIN kodlu tahvilin kupon ödemesi ve itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.03.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 04.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 819
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSHYTV22012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 07.11.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
Kupon Sayısı 9
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.02.2018 05.02.2018 06.02.2018 4,3534 17,4615 18,6397 1.306.020 Evet
2 08.05.2018 07.05.2018 08.05.2018 4,5301 18,17 19,4472 1.359.030 Evet
3 07.08.2018 06.08.2018 07.08.2018 4,7988 19,2481 20,684 1.439.640 Evet
4 06.11.2018 05.11.2018 06.11.2018 6,0928 24,438 26,7726 1.827.840 Evet
5 05.02.2019 04.02.2019 05.02.2019 7,7595 31,1232 34,9518 2.327.850 Evet
6 07.05.2019 06.05.2019 07.05.2019 7,0721 28,3661 31,532 2.121.630 Evet
7 06.08.2019 05.08.2019 06.08.2019 7,6191 30,56 34,2478 2.285.730 Evet
8 05.11.2019 04.11.2019 05.11.2019 5,7702 23,1444 25,2339 1.731.060 Evet
9 04.02.2020 03.02.2020 04.02.2020 4,5277 18,1607 19,4366 1.358.310 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.02.2020 03.02.2020 04.02.2020 30.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 30.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış ve vade başlangıç tarihi 07.11.2017 olan TRSHYTV22012 ISIN kodlu tahvilin 9. ve son kupon dönemine ilişkin 1.358.309,93 TL tutarındaki faiz ödemesi ve 30.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi 04.02.2020 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmış ve tahvil itfa edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816962


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TEKTU 1,57 254.617.487 % 15,44  
DOKTA 88,55 31.668.729 % 15,00  
DITAS 13,14 34.379.020 % 14,66  
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