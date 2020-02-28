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***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.02.2020 16:54
GÜNCEL HABERLER



***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFHYTV22019 ISIN kodlu bono itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.05.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHYTV22019
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 06.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.02.2020
Kayıt Tarihi 27.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.02.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 35.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
23.05.2019 tarih ve 29/712 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile şirketimize tahsis edilen 200.000.000.- TL tutarındaki ihraç limiti dahilinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 35.000.000 (otuz beş milyon) TL nominal değerli, 175 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun 35.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi 28.02.2020 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmış ve tahvil itfa edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822826


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 3,84 43.617.970 % 13,61  
HUBVC 25,70 17.038.374 % 11,10  
EPLAS 15,35 114.629 % 9,96  
TSPOR 5,86 59.329.496 % 9,12  
MEMSA 0,37 1.365.407 % 8,82  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9804 8,0204 % 0,12  
Frank 6,4209 6,4596 % 0,77  
Riyal 1,6584 1,6667 % 0,65  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.618 1.619 -18,53  
Altın Gr. 325 325 -0,77  
Cumhuriyet 2.161 2.193 -15,00  
Tam 2.150 2.203 -15,57  
Yarım 1.039 1.066 -7,53  
Çeyrek 521 533 -3,77  
Gümüş.Ons 16,95 17,00 -0,67  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 -0,11  
B. Petrol 50,05 50,05 -1,68  
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