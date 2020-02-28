***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFHYTV22019 ISIN kodlu bono itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 28.02.2020Vade (Gün Sayısı) 175Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFHYTV22019Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 06.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 28.02.2020Kayıt Tarihi 27.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.02.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 35.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalar23.05.2019 tarih ve 29/712 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile şirketimize tahsis edilen 200.000.000.- TL tutarındaki ihraç limiti dahilinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 35.000.000 (otuz beş milyon) TL nominal değerli, 175 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun 35.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi 28.02.2020 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmış ve tahvil itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822826BIST