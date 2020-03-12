***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSHYTV92015 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon oranına ilişkin açıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.03.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 11.09.2020Vade (Gün Sayısı) 1.092Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSHYTV92015Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 15.09.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 56.000.000Kupon Sayısı 12Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 15.12.2017 14.12.2017 15.12.2017 4,4524 17,8584 19,0916 2.493.344 Evet2 16.03.2018 15.03.2018 16.03.2018 4,78 19,1727 20,5972 2.676.800 Evet3 14.06.2018 13.06.2018 14.06.2018 4,612 18,7041 20,0642 2.582.720 Evet4 14.09.2018 13.09.2018 14.09.2018 6,0539 24,0183 26,2626 3.390.184 Evet5 14.12.2018 13.12.2018 14.12.2018 7,1196 28,5565 31,766 3.986.976 Evet6 15.03.2019 14.03.2019 15.03.2019 7,3497 29,4797 32,9053 4.115.832 Evet7 14.06.2019 13.06.2019 14.06.2019 7,1543 28,6959 31,9376 4.006.408 Evet8 13.09.2019 12.09.2019 13.09.2019 7,842 31,454 35,3665 4.391.520 Evet9 13.12.2019 12.12.2019 13.12.2019 5,3461 21,443 23,2315 2.993.816 Evet10 13.03.2020 12.03.2020 13.03.2020 4,4068 17,6756 18,883311 12.06.2020 11.06.2020 12.06.2020 3,7414 15,0068 15,873512 11.09.2020 10.09.2020 11.09.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.09.2020 10.09.2020 11.09.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 15.09.2017 tarihinde 56.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRSHYTV92015 ISIN kodlu tahvilin 12.06.2020 tarihinde gerçekleştirilecek 11.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,7414 olarak hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827441BIST