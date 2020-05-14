***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.05.2020 20:55
***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFHYTVK2010 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon oranına ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.05.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHYTVK2010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.05.2019
Vade Başlangıç Tarihi 15.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 59.000.000
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 4,246 17,0305 18,1505 2.505.140 Evet
2 15.05.2020 14.05.2020 15.05.2020 3,4587 13,8728 14,6121
3 14.08.2020 13.08.2020 14.08.2020 2,9668 11,9 12,4422
4 13.11.2020 12.11.2020 13.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.11.2020 12.11.2020 13.11.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
23.05.2019 tarih ve 29/712 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile şirketimize tahsis edilen 200.000.000.- TL tutarındaki ihraç limiti dahilinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 59.000.000 (elli dokuz milyon) TL nominal değerli, 364 gün vadeli tahvilin 14.08.2020 tarihinde yapılacak olan 3.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %2,9668 olarak hesaplanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845141
BIST