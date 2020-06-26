***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFHYTV62015 ISIN kodlu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 26.06.2020Vade (Gün Sayısı) 179Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFHYTV62015Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.05.2019Vade Başlangıç Tarihi 30.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 53.500.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.06.2020Kayıt Tarihi 25.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.06.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalar23.05.2019 tarih ve 29/712 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile şirketimize tahsis edilen 200.000.000.- TL tutarındaki ihraç limiti dahilinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 53.500.000 (elli üç milyon beş yüz bin) TL nominal değerli, 179 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun 53.500.000-TL tutarındaki anapara ödemesi 26.06.2020 tarihinde yapılmış ve tahvil itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853195BIST