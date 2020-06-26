***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.06.2020 19:43
***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFHYTV62015 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.05.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 179
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHYTV62015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.05.2019
Vade Başlangıç Tarihi 30.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 53.500.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.06.2020
Kayıt Tarihi 25.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
23.05.2019 tarih ve 29/712 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile şirketimize tahsis edilen 200.000.000.- TL tutarındaki ihraç limiti dahilinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 53.500.000 (elli üç milyon beş yüz bin) TL nominal değerli, 179 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun 53.500.000-TL tutarındaki anapara ödemesi 26.06.2020 tarihinde yapılmış ve tahvil itfa edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853195
BIST