***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.06.2020 19:43
***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara tahvil ihracının gerçekleştirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 175.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 24.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSHYTV62216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 25.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 26.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
12.12.2019 tarih ve 72/1595 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile şirketimize tahsis edilen 175.000.000.- TL tutarındaki ihraç limiti dahilinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 25.000.000 (yirmi beş milyon) TL nominal değerli, 728 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihraç edilmiştir. 728 gün vadeli finansman bonosunun valör tarihi 26.06.2020 olup, itfa tarihi 24.06.2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853196
BIST