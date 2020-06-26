***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara tahvil ihracının gerçekleştirilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 175.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 24.06.2022Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSHYTV62216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 25.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 26.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalar12.12.2019 tarih ve 72/1595 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile şirketimize tahsis edilen 175.000.000.- TL tutarındaki ihraç limiti dahilinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 25.000.000 (yirmi beş milyon) TL nominal değerli, 728 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihraç edilmiştir. 728 gün vadeli finansman bonosunun valör tarihi 26.06.2020 olup, itfa tarihi 24.06.2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853196BIST