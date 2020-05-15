***HAYAT* *KORTS* *EKOFA* *HALKB* *AKTIF* *ARCLK* *QNBFB* *TFNVK* *ISFIN* *YKBNK* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları
15.05.2020 18:17
***HAYAT******KORTS******EKOFA******HALKB******AKTIF******ARCLK******QNBFB******TFNVK******ISFIN******YKBNK******LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, ARCLK, EKOFA, HAYAT, ISFIN, KORTS, LIDFA, QNBFB, TFNVK, HALKB, YKBNK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYB62011 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ARÇELİK A.Ş. ARCLK TRSARCL22117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF52016 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 İtfa
HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş. HAYAT TRFHYTVK2010 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN52012 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT52019 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT52019 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT52035 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT52043 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 İtfa
LİDER FAKTORİNG A.Ş. LIDFA TRFLDFK52022 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK52048 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 İtfa
SET VARLIK KİRALAMA A.Ş. SETVK TRDSVKA83319 SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
SUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL12213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
SUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL12213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/05/2020 Taksitli İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK52014 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/05/2020 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK52014 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL52025 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL52025 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL520A6 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK52037 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK82018 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845510
BIST