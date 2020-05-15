GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HAYAT* *KORTS* *EKOFA* *HALKB* *AKTIF* *ARCLK* *QNBFB* *TFNVK* *ISFIN* *YKBNK* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları

15.05.2020 18:17
GÜNCEL HABERLER



***HAYAT******KORTS******EKOFA******HALKB******AKTIF******ARCLK******QNBFB******TFNVK******ISFIN******YKBNK******LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, ARCLK, EKOFA, HAYAT, ISFIN, KORTS, LIDFA, QNBFB, TFNVK, HALKB, YKBNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYB62011 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ARÇELİK A.Ş. ARCLK TRSARCL22117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF52016 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 İtfa
HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş. HAYAT TRFHYTVK2010 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN52012 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT52019 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT52019 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT52035 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT52043 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 İtfa
LİDER FAKTORİNG A.Ş. LIDFA TRFLDFK52022 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK52048 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 İtfa
SET VARLIK KİRALAMA A.Ş. SETVK TRDSVKA83319 SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
SUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL12213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
SUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL12213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/05/2020 Taksitli İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK52014 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/05/2020 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK52014 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL52025 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL52025 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL520A6 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK52037 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK82018 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845510


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05101.983
Değişim :  2,22% |  2.214,81
Açılış :  100.897  
Önceki Kapanış :  99.768  
En Yüksek
102.225 En Düşük
100.897
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 10,89 1.319.484 % 10,00  
METAL 1,43 320.635 % 10,00  
TSGYO 2,20 6.463.552 % 10,00  
CRDFA 2,75 802.827 % 10,00  
ISATR 377.300,00 377.300 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3545 8,3964 % 0,29  
Frank 7,0567 7,0992 % -0,25  
Riyal 1,8243 1,8335 % -0,40  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.732 -10,31  
Altın Gr. 382 382 -4,56  
Cumhuriyet 2.458 2.504 -15,40  
Tam 2.530 2.569 -15,80  
Yarım 1.235 1.256 -7,80  
Çeyrek 617 628 -3,90  
Gümüş.Ons 17,03 17,05 0,42  
Gümüş Gr. 3,76 3,77 0,07  
B. Petrol 35,34 35,34 2,84  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru