***HAYAT* *KORTS* *EKOFA* *HALKB* *AKTIF* *ARCLK* *QNBFB* *TFNVK* *ISFIN* *YKBNK* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları









***HAYAT******KORTS******EKOFA******HALKB******AKTIF******ARCLK******QNBFB******TFNVK******ISFIN******YKBNK******LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, ARCLK, EKOFA, HAYAT, ISFIN, KORTS, LIDFA, QNBFB, TFNVK, HALKB, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYB62011 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeARÇELİK A.Ş. ARCLK TRSARCL22117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeEKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF52016 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 İtfaHAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş. HAYAT TRFHYTVK2010 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN52012 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT52019 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT52019 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT52035 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT52043 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 İtfaLİDER FAKTORİNG A.Ş. LIDFA TRFLDFK52022 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK52048 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 İtfaSET VARLIK KİRALAMA A.Ş. SETVK TRDSVKA83319 SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeSUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL12213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeSUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL12213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/05/2020 Taksitli İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK52014 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/05/2020 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK52014 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL52025 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL52025 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL520A6 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK52037 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK82018 FİNANSMAN BONOSU 15/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845510BIST