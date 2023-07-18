***HDFFL* *DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
18.07.2023 14:06
***HDFFL******DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [HDFFL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 250.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen Yönetim Sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunca onaylamış olup onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporunu ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172955
BIST
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14:376.585
En Düşük
|Değişim
|: -0,24%
|| -15,93
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.540
En Yüksek
6.662
14:3726,9932
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 0,6595
|Açılış
|: 27,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,5500
|
27,2331
En Düşük
26,2687
14:3730,3736
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 0,7866
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
30,6651
En Düşük
29,5027
14:371.700,49
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 45,46
|Açılış
|: 1.700,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.718,43
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler14:37
|YEOTK
|119,90
|366.800.897
|% 10,00
|
|LINK
|69,85
|40.992.577
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|35.417.815
|% 10,00
|
|OBASE
|21,14
|21.971.560
|% 9,99
|
|PASEU
|49,98
|972.186.801
|% 9,99
|
|VKFYO
|32,48
|7.122.621
|% -9,98
|
|VANGD
|14,18
|8.553.824
|% -9,97
|
|IZFAS
|13,41
|60.334.202
|% -9,94
|
|GRNYO
|9,15
|29.910.643
|% -9,14
|
|AYCES
|198,90
|32.721.678
|% -7,92
|
|ASELS
|75,15
|4.692.831.924
|% 1,55
|
|THYAO
|217,60
|4.224.323.210
|% -0,55
|
|SASA
|63,85
|2.784.562.255
|% 0,24
|
|AKBNK
|24,64
|2.700.770.031
|% -2,69
|
|EKGYO
|8,38
|2.581.406.668
|% 1,58
|
|EKGYO
|8,38
|2.581.406.668
|% 1,58
|
|YKBNK
|13,61
|2.270.548.330
|% -1,52
|
|ISCTR
|14,44
|1.849.167.837
|% -0,69
|
|ODAS
|8,45
|983.301.742
|% 4,45
|
|SKBNK
|2,83
|310.998.596
|% -1,05
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9323
|26,9932
|% 2,50
|
|Euro
|30,2841
|30,3736
|% 2,66
|
|Sterlin
|35,1899
|35,3664
|% 2,54
|
|Frank
|31,2689
|31,4572
|% 2,57
|
|Riyal
|7,1611
|7,1971
|% 2,31
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.963
|7,56
|
|Altın Gr.
|1.703
|1.703
|48,42
|
|Cumhuriyet
|11.426
|11.599
|372,00
|
|Tam
|11.045
|11.273
|322,00
|
|Yarım
|5.522
|5.662
|161,00
|
|Çeyrek
|2.770
|2.831
|81,00
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|21,57
|21,59
|0,55
|
|B. Petrol
|78,83
|78,83
|0,32
|