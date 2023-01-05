***HDFFL* *DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.01.2023 18:28
***HDFFL******DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HDFFL
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Değer Varlık Kiralama Anonim Şirketince 400.000.000 TL (Dört Yüz Milyon Türk Lirası)'ye kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) tahtında yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere hamiline olarak çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihracı için başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094344
BIST
18:055.116
En Yüksek
|Değişim
|: -7,37%
|| -407,08
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.116
18:0518,7766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0342
|Açılış
|: 18,9050
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|Önceki Kapanış
|: 18,8450
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18,8050
En Düşük
18,7265
18:0519,7954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0966
|Açılış
|: 19,9400
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|Önceki Kapanış
|: 19,9800
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20,0451
En Düşük
19,7674
18:051.106,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -11,29
|Açılış
|: 1.106,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.105,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.753,80
|211.984.476
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|6.679.494
|% 9,82
|
|DYOBY
|31,80
|305.724.875
|% 8,90
|
|DOGUB
|10,83
|70.377.671
|% 8,30
|
|CEOEM
|23,68
|67.739.881
|% 8,13
|
|ULUFA
|7,47
|32.234.715
|% -10,00
|
|IZMDC
|5,04
|109.983.993
|% -10,00
|
|ECZYT
|151,20
|122.736.467
|% -10,00
|
|SODSN
|32,22
|669.473
|% -10,00
|
|PNLSN
|33,48
|37.960.915
|% -10,00
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|THYAO
|135,20
|10.783.049.006
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|ASELS
|58,90
|6.644.473.050
|% -9,59
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|EKGYO
|8,48
|4.061.784.492
|% -9,98
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|YKBNK
|10,48
|3.153.909.952
|% -9,97
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7691
|18,7766
|% 0,18
|
|Euro
|19,7733
|19,7954
|% -0,49
|
|Sterlin
|22,2969
|22,4088
|% -1,05
|
|Frank
|19,9879
|20,1083
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9792
|5,0041
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-25,09
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|-9,78
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.524
|7.601
|-25,00
|
|Yarım
|3.643
|3.715
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.827
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,29
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|14,10
|14,12
|-0,22
|
|B. Petrol
|78,20
|78,20
|0,36
|
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