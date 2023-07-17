***HDFFL* *DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***HDFFL******DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanı Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler HDFFLDüzeltme Nedeni SPK Tavan OnayıYetkili Organ Karar Tarihi 05.01.2023İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 12.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.07.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.07.2024Ek AçıklamalarHedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 250.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen Yönetim Sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunca onaylamış olup onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporunu ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Hedef Filo- Hukuki Değerlendirme Raporu-.pdfEK: 2 Onaylı Tertip İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172704BIST