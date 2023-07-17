***HDFFL* *DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.07.2023 17:42
***HDFFL******DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanı Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HDFFL
Düzeltme Nedeni SPK Tavan Onayı
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.07.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.07.2024
Ek Açıklamalar
Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 250.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen Yönetim Sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunca onaylamış olup onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporunu ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Hedef Filo- Hukuki Değerlendirme Raporu-.pdf
EK: 2 Onaylı Tertip İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172704
BIST