***HDFFL* *DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
02.08.2023 11:50
***HDFFL******DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [HDFFL]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.07.2023 tarih ve 36/768 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı olarak maksimum 730 gün vadeli, 100.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179587
BIST
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12:577.233
En Düşük
|Değişim
|: 0,90%
|| 64,39
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.241
12:5726,9678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0321
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4330
En Düşük
26,9005
12:5729,6213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0131
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
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30,2683
En Düşük
29,5443
12:571.690,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,68
|Açılış
|: 1.690,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.718,88
En Düşük
1.681,65
BIST En Aktif Hisseler12:55
|KTSKR
|68,20
|86.492.772
|% 10,00
|
|TETMT
|587,40
|3.920.126
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|276.405
|% 10,00
|
|MRSHL
|697,00
|80.374.003
|% 9,99
|
|SEYKM
|8,37
|10.111.261
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|1.284.255
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|9.103.352
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|7.496.110
|% -9,98
|
|SNPAM
|17,70
|155.795
|% -7,18
|
|TUKAS
|10,60
|660.738.179
|% -6,69
|
|EREGL
|42,04
|3.889.278.442
|% 3,14
|
|THYAO
|233,70
|3.218.943.580
|% 1,17
|
|SASA
|63,70
|3.130.717.829
|% -1,09
|
|ASTOR
|113,80
|2.366.583.703
|% 0,62
|
|YKBNK
|14,29
|1.940.817.816
|% -0,28
|
|IHYAY
|1,29
|208.599.481
|% 0,78
|
|YKBNK
|14,29
|1.940.817.816
|% -0,28
|
|EKGYO
|8,63
|1.088.255.951
|% 0,70
|
|GSDHO
|5,67
|693.496.082
|% -1,05
|
|EREGL
|42,04
|3.889.278.442
|% 3,14
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9560
|26,9732
|% 0,14
|
|Euro
|29,6111
|29,6230
|% 0,05
|
|Sterlin
|34,3588
|34,5312
|% 0,12
|
|Frank
|30,6212
|30,8057
|% -0,13
|
|Riyal
|7,1654
|7,2013
|% 0,09
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|5,37
|
|Altın Gr.
|1.690
|1.690
|5,94
|
|Cumhuriyet
|11.288
|11.458
|-13,00
|
|Tam
|11.036
|11.115
|-16,00
|
|Yarım
|5.522
|5.583
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.791
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,07
|21,09
|0,04
|
|B. Petrol
|85,36
|85,36
|0,45
|