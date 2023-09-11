***HDFFL* *DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
11.09.2023 16:30
***HDFFL******DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [HDFFL]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.07.2023 tarih ve 36/768 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı olarak maksimum 730 gün vadeli, 100.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193813
BIST
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16:508.205
En Düşük
|Değişim
|: -1,44%
|| -120,22
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.192
En Yüksek
8.404
16:5026,8792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0427
|Açılış
|: 26,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
16:5028,8935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1639
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
16:501.664,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 8,40
|Açılış
|: 1.664,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler16:50
|RYGYO
|23,76
|102.227.098
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,66
|79.356.370
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|2.358.584
|% 10,00
|
|YBTAS
|80.300,00
|2.377.201
|% 10,00
|
|ISBTR
|136.171,20
|5.174.506
|% 10,00
|
|OFSYM
|91,80
|217.728.097
|% -10,00
|
|ONCSM
|213,30
|84.025.658
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|531.672.790
|% -9,98
|
|ENERY
|185,20
|3.438.076.488
|% -9,70
|
|TUKAS
|10,61
|1.196.651.514
|% -9,70
|
|KOZAL
|33,12
|8.183.212.296
|% 7,12
|
|KZGYO
|47,68
|5.494.383.853
|% 7,44
|
|THYAO
|237,30
|5.187.836.318
|% -2,47
|
|ENKAI
|35,74
|4.906.157.881
|% 4,38
|
|ISCTR
|23,30
|4.508.071.373
|% -5,67
|
|ZOREN
|5,18
|2.429.363.583
|% 1,77
|
|EKGYO
|9,15
|3.379.246.958
|% -3,48
|
|SKBNK
|5,77
|1.538.739.970
|% 4,53
|
|KOZAL
|33,12
|8.183.212.296
|% 7,12
|
|KLGYO
|3,37
|749.934.751
|% 0,90
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8735
|26,8792
|% 0,16
|
|Euro
|28,8771
|28,8935
|% 0,57
|
|Sterlin
|33,5809
|33,7493
|% 0,66
|
|Frank
|30,0197
|30,2006
|% 0,30
|
|Riyal
|7,1468
|7,1826
|% 0,19
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|7,65
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.666
|10,45
|
|Cumhuriyet
|11.314
|11.485
|36,00
|
|Tam
|11.076
|11.155
|46,00
|
|Yarım
|5.555
|5.600
|24,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.800
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|19,99
|20,02
|0,22
|
|B. Petrol
|91,36
|91,36
|0,71
|
Seans Raporu
16:50
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-
17:05FORTE
Yüzde -6.04 oranında düşüşle 104.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 762, 329 adet işlem
-
17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -157, 37 kaybederek (% -1.78 ) 8, 671
-
17:03XU100
Endeks 8, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 51 altında . İşlem hacmi 137, 006.00 milyon TL de
-
17:03ANELE
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 208, 761 adet işlem
-
17:02ENSRI
Yüzde -6.06 oranında düşüşle 14.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 670, 952 adet işlem