Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

26.07.2023 17:18
***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2023-31/12/2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07/07/2023
Tescil Tarihi
20/07/2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
20/07/2023-10875
Açıklamalar

          07 Temmuz 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul kapsamında ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 mali yılında finansal tabloların denetimini yapmak üzere Şirket'in bağımsız denetçisi olarak bir yıllığına,  Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175434


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:206.730
Değişim :  1,89% |  125,15
Açılış :  6.606  
Önceki Kapanış :  6.605  
En Düşük
6.583 En Yüksek
6.743
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSDHO 4,51 483.647.647 % 10,00  
ZEDUR 66,55 30.551.432 % 10,00  
INGRM 834,90 38.423.745 % 10,00  
EDIP 27,74 115.214.592 % 9,99  
OYAYO 40,98 15.988.792 % 9,98  
daha fazla
17:16 Alış Satış %  
Dolar 26,9462 26,9519 % 0,12  
Euro 29,8156 29,8355 % 0,38  
Sterlin 34,7141 34,8882 % 0,28  
Frank 31,0900 31,2773 % 0,21  
Riyal 7,1639 7,1998 % 0,10  
daha fazla
17:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.968 1.969 3,77  
Altın Gr. 1.704 1.704 3,86  
Cumhuriyet 11.373 11.545 76,00  
Tam 11.122 11.211 39,00  
Yarım 5.553 5.631 19,00  
Çeyrek 2.785 2.816 10,00  
Gümüş.Ons 24,64 24,67 -0,03  
Gümüş Gr. 21,31 21,34 -0,04  
B. Petrol 82,92 82,92 -0,33  
Seans Raporu 17:16
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru