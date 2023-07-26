***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01/01/2023-31/12/2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi07/07/2023Tescil Tarihi20/07/2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su20/07/2023-10875Açıklamalar07 Temmuz 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul kapsamında ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 mali yılında finansal tabloların denetimini yapmak üzere Şirket'in bağımsız denetçisi olarak bir yıllığına, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175434BIST