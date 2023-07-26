***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.07.2023 17:18
***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2023-31/12/2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07/07/2023
Tescil Tarihi
20/07/2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
20/07/2023-10875
Açıklamalar
07 Temmuz 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul kapsamında ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 mali yılında finansal tabloların denetimini yapmak üzere Şirket'in bağımsız denetçisi olarak bir yıllığına, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175434
BIST