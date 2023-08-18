***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar30 Haziran 2023 tarihi itibariyle hazırlanan ara dönem faaliyet raporumuz ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187229BIST