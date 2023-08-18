***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi18/08/2023Karar Sayısı2023/11SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı01/01/2023- 30/06/2023 dönemi faaliyet raporuna ilişkin sorumluluk beyanı ekte pdf olarak iletilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187231BIST