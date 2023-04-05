***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
05.04.2023 18:17
***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/04/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/04/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
EVET
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Otonet Motorlu Taşıtlar Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
45.11.13-Otomobil ve hafif motorlu kara taşıtlarının diğer perakende ticareti (ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu taşıtları dahil (3,5 tondan daha az)) (aracılar ile internet, TV. Vb. Üzerinden ticaret dahil) 45.11.11-Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti (ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu taşıtları dahil (3,5 tondan daha az)) (galericiler dahil)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1000000
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
04/04/2023
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
472600 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
15298,99 TL
Toplam Tutar
72303028,74
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
47,26
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
47,26
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
47,26
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,06
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
3,22
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Tahir Zaimoğlu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Tedarikçi
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
18/01/2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık usulü benimsendiği için
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz ve ortakları ("Alıcılar") ile Tahir Zaimoğlu ("Satıcı") arasında, Otonet Motorlu Taşıtlar Anonim Şirketi ("Otonet") nezdinde Satıcı'nın sahibi olduğu, Otonet'in toplam sermayesinin %77,26'sını temsil eden payların tamamının Alıcılar tarafından satın alınması amacıyla, 18.01.2023 tarihli bir Hisse Alım ve Satım Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır.
Bu kapsamda Şirket'imiz 04.04.2023 tarihinde Otonet'in toplam sermayesinin (i) %5'ini temsil eden 50.000,00 TL nominal değerdeki 500 adet A grubu payı ve (ii) %42,26'ini temsil eden 422.600,00 TL nominal değerdeki 4.226 adet B grubu payı Satıcı'dan devralmıştır.
Otonet hakkında detaylı bilgilere https://oto.net/ adresinden erişim sağlanması mümkündür.
Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132186
BIST