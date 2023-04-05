***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04/04/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi04/04/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EVETEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıOtonet Motorlu Taşıtlar Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu45.11.13-Otomobil ve hafif motorlu kara taşıtlarının diğer perakende ticareti (ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu taşıtları dahil (3,5 tondan daha az)) (aracılar ile internet, TV. Vb. Üzerinden ticaret dahil) 45.11.11-Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti (ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu taşıtları dahil (3,5 tondan daha az)) (galericiler dahil)Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1000000Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih04/04/2023Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı472600 TLBeher Payın Alış Fiyatı15298,99 TLToplam Tutar72303028,74Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)47,26Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)47,26Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)47,26Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,06İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)3,22Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıTahir ZaimoğluKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiTedarikçiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi18/01/2023Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık usulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık usulü benimsendiği içinDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz ve ortakları ("Alıcılar") ile Tahir Zaimoğlu ("Satıcı") arasında, Otonet Motorlu Taşıtlar Anonim Şirketi ("Otonet") nezdinde Satıcı'nın sahibi olduğu, Otonet'in toplam sermayesinin %77,26'sını temsil eden payların tamamının Alıcılar tarafından satın alınması amacıyla, 18.01.2023 tarihli bir Hisse Alım ve Satım Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır.Bu kapsamda Şirket'imiz 04.04.2023 tarihinde Otonet'in toplam sermayesinin (i) %5'ini temsil eden 50.000,00 TL nominal değerdeki 500 adet A grubu payı ve (ii) %42,26'ini temsil eden 422.600,00 TL nominal değerdeki 4.226 adet B grubu payı Satıcı'dan devralmıştır.Otonet hakkında detaylı bilgilere https://oto.net/ adresinden erişim sağlanması mümkündür.Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132186BIST