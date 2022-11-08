***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( İhraç Belgesi









***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara/tahsisli satılmak üzere 2.000.000.000 TL nominal tavan tutarlı bono ve/veya tahvil ihracına yönelik başvurumuz, 06.10.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 58/1456 sayılı kararı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077867BIST