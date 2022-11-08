***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( İhraç Belgesi
08.11.2022 11:44
***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara/tahsisli satılmak üzere 2.000.000.000 TL nominal tavan tutarlı bono ve/veya tahvil ihracına yönelik başvurumuz, 06.10.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 58/1456 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077867
BIST
11:394.379
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 47,80
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.396
En Düşük
4.297
11:3918,6091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1321
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
11:3918,5869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0519
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6212
En Düşük
18,4643
11:39998,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,81
|Açılış
|: 998,96
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,72
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler11:39
|TEZOL
|22,04
|164.205.097
|% 9,98
|
|DESA
|42,98
|29.861.508
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|111.687.138
|% 9,94
|
|IHEVA
|1,80
|43.691.227
|% 9,76
|
|DITAS
|23,28
|8.915.218
|% -36,88
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|SUMAS
|105,50
|128.710
|% -7,29
|
|EREGL
|37,30
|5.690.036.726
|% 1,86
|
|THYAO
|110,50
|4.694.071.884
|% 3,08
|
|KRDMD
|13,47
|2.335.014.854
|% -2,74
|
|PETKM
|14,56
|1.664.749.925
|% -0,61
|
|ASELS
|36,22
|1.578.689.226
|% 1,57
|
|EKGYO
|4,67
|1.346.567.654
|% -2,51
|
|SKBNK
|2,15
|374.366.272
|% 3,37
|
|KRDMD
|13,47
|2.335.014.854
|% -2,74
|
|EREGL
|37,30
|5.690.036.726
|% 1,86
|
|YKBNK
|9,60
|1.159.522.223
|% 2,02
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6063
|18,6091
|% 0,71
|
|Euro
|18,5751
|18,5869
|% 0,28
|
|Sterlin
|21,2852
|21,3920
|% 0,32
|
|Frank
|18,7167
|18,8295
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9375
|4,9622
|% 0,68
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-5,55
|
|Altın Gr.
|998
|998
|3,24
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.678
|6.732
|-16,00
|
|Yarım
|3.254
|3.291
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.645
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,63
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|97,69
|97,69
|-0,23
|