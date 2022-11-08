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***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( İhraç Belgesi

08.11.2022 11:44
***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( İhraç Belgesi


***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara/tahsisli satılmak üzere 2.000.000.000 TL nominal tavan tutarlı bono ve/veya tahvil ihracına yönelik başvurumuz, 06.10.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 58/1456 sayılı kararı ile onaylanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077867


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DESA 42,98 29.861.508 % 9,98  
SNKRN 22,50 1.562.018 % 9,97  
ALCTL 69,10 111.687.138 % 9,94  
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Altın Ons 1.669 1.669 -5,55  
Altın Gr. 998 998 3,24  
Cumhuriyet 6.687 6.788 -1,00  
Tam 6.678 6.732 -16,00  
Yarım 3.254 3.291 -8,00  
Çeyrek 1.632 1.645 -5,00  
Gümüş.Ons 20,60 20,63 -0,17  
Gümüş Gr. 12,34 12,35 -0,01  
B. Petrol 97,69 97,69 -0,23  
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