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***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

07.11.2023 16:49
***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 06.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 3.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.09.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.11.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.11.2024

Ek Açıklamalar
Yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak üzere 3.500.000.000 TL nominal tavan tutarlı bono ve/veya tahvil ihracına yönelik başvurumuz, 02.11.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 66/1466 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Açıklamaya ilişkin SPK onaylı İhraç Belgesi ve eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki 02.11.2023.pdf
EK: 2 SPK Basvuru Formu 08.09.2023.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215093


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