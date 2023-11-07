***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 06.09.2023İhraç Tavanı Tutarı 3.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 08.09.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.11.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.11.2024Ek AçıklamalarYurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak üzere 3.500.000.000 TL nominal tavan tutarlı bono ve/veya tahvil ihracına yönelik başvurumuz, 02.11.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 66/1466 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Açıklamaya ilişkin SPK onaylı İhraç Belgesi ve eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki 02.11.2023.pdfEK: 2 SPK Basvuru Formu 08.09.2023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215093BIST