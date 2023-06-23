***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
23.06.2023 11:36
***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş, şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating notunu "A (tr)" olarak teyit etmiş olup görünümünü stabil olarak değerlendirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161738
BIST
'
14:055.546
En Düşük
|Değişim
|: 2,16%
|| 117,40
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.588
14:0525,5340
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 0,6592
|Açılış
|: 25,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
14:0527,7662
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 0,5533
|Açılış
|: 27,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
14:051.579,03
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 48,01
|Açılış
|: 1.579,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler14:03
|DERIM
|10,34
|15.322.351
|% 10,00
|
|GRSEL
|19,63
|31.768.162
|% 9,97
|
|OTTO
|158,10
|9.362.524
|% 9,94
|
|GOKNR
|12,83
|119.986.789
|% 9,56
|
|UZERB
|279,10
|2.825.532
|% 9,37
|
|POLTK
|2.744,30
|52.090.218
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|55.581.571
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,06
|328.071.817
|% -9,86
|
|ATSYH
|57,80
|1.116.132
|% -9,76
|
|BURVA
|60,05
|26.844.973
|% -9,22
|
|THYAO
|184,80
|5.311.880.764
|% 2,50
|
|AKBNK
|19,73
|3.238.738.073
|% 2,81
|
|YKBNK
|12,86
|3.097.895.582
|% 3,63
|
|ISCTR
|13,63
|2.028.570.586
|% 2,95
|
|SISE
|43,90
|1.681.279.192
|% 1,67
|
|YKBNK
|12,86
|3.097.895.582
|% 3,63
|
|AKBNK
|19,73
|3.238.738.073
|% 2,81
|
|EKGYO
|7,19
|1.064.451.722
|% 4,81
|
|ISCTR
|13,63
|2.028.570.586
|% 2,95
|
|ZOREN
|2,98
|403.337.015
|% 5,67
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,4914
|25,5340
|% 2,65
|
|Euro
|27,6890
|27,7662
|% 2,03
|
|Sterlin
|32,4474
|32,6102
|% 2,63
|
|Frank
|28,3396
|28,5103
|% 2,36
|
|Riyal
|6,8005
|6,8346
|% 2,83
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.578
|1.578
|47,11
|
|Cumhuriyet
|10.324
|10.480
|393,00
|
|Tam
|10.352
|10.648
|490,65
|
|Yarım
|5.021
|5.202
|175,00
|
|Çeyrek
|2.518
|2.601
|87,00
|
Seans Raporu
14:03
daha fazla
-
14:18BRSAN
Yüzde 8.52 oranında artışla 265.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 658, 013 adet işlem
-
14:17XU100
Endeks 5, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 17 üstünde . İşlem hacmi 46, 092.00 milyon TL de
-
14:17PNLSN
Yüzde 5.94 oranında artışla 42.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 327, 030 adet işlem
-
14:16GRSEL
Yüzde 9.97 oranında artışla 19.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 654, 390 adet işlem
-
14:15HUBVC
Yüzde 6.59 oranında artışla 4.85 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 741, 668 adet işlem