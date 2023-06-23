***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş, şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating notunu "A (tr)" olarak teyit etmiş olup görünümünü stabil olarak değerlendirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161738BIST