***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.04.2023 18:40
***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ve ortakları ("Alıcılar") ile Tahir Zaimoğlu ("Satıcı") arasında, Otonet Motorlu Taşıtlar Anonim Şirketi ("Otonet") nezdinde Satıcı'nın sahibi olduğu, Otonet'in toplam sermayesinin %77,26'sını temsil eden payların tamamının Alıcılar tarafından satın alınması amacıyla, 18.01.2023 tarihli bir Hisse Alım ve Satım Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır.
Bu kapsamda Şirket'imiz 04.04.2023 tarihinde Otonet'in toplam sermayesinin (i) %5'ini temsil eden 50.000,00 TL nominal değerdeki 500 adet A grubu payı ve (ii) %42,26'ini temsil eden 422.600,00 TL nominal değerdeki 4.226 adet B grubu payı Satıcı'dan devralmıştır.
Otonet hakkında detaylı bilgilere https://oto.net/ adresinden erişim sağlanması mümkündür.
Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131655
BIST
18:054.984
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 144,65
|Açılış
|: 4.842
|
|Önceki Kapanış
|: 4.839
|
4.989
En Düşük
4.831
18:0519,2225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0394
|Açılış
|: 19,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5400
|
19,2378
En Düşük
19,1668
18:0521,0614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1291
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2700
|
21,1221
En Düşük
20,8927
18:051.249,38
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 24,62
|Açılış
|: 1.249,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.224,75
|
1.252,13
En Düşük
1.220,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|14,74
|20.884.400
|% 10,00
|
|NATEN
|135,30
|37.463.200
|% 10,00
|
|MAGEN
|35,64
|134.375.310
|% 10,00
|
|ZEDUR
|47,16
|8.766.438
|% 9,98
|
|CRDFA
|3,97
|55.525.386
|% 9,97
|
|EKSUN
|85,65
|1.587.956.644
|% -9,98
|
|SDTTR
|116,00
|1.068.125.244
|% -9,52
|
|GOKNR
|17,57
|577.050.021
|% -6,14
|
|OYAYO
|10,96
|98.579.827
|% -6,08
|
|ONCSM
|158,80
|114.943.034
|% -6,04
|
|THYAO
|128,10
|4.977.213.900
|% 6,04
|
|ASTOR
|53,65
|4.021.807.599
|% 8,91
|
|TUPRS
|82,05
|2.945.980.517
|% 1,76
|
|EREGL
|35,96
|2.903.258.911
|% 1,87
|
|SISE
|45,02
|2.538.785.047
|% 5,24
|
|EKGYO
|6,55
|1.125.518.747
|% 5,14
|
|AKFYE
|15,12
|2.141.659.822
|% -2,39
|
|ISCTR
|12,42
|1.738.429.263
|% 1,89
|
|SKBNK
|2,54
|365.713.662
|% -1,17
|
|YKBNK
|9,82
|1.190.290.945
|% 1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2175
|19,2225
|% 0,21
|
|Euro
|21,0358
|21,0614
|% 0,62
|
|Sterlin
|23,9396
|24,0597
|% 0,74
|
|Frank
|21,1237
|21,2510
|% 0,85
|
|Riyal
|5,1093
|5,1349
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.020
|2.021
|35,72
|
|Altın Gr.
|1.249
|1.250
|24,86
|
|Cumhuriyet
|8.361
|8.487
|107,00
|
|Tam
|8.466
|8.580
|179,00
|
|Yarım
|4.150
|4.198
|87,00
|
|Çeyrek
|2.075
|2.099
|44,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,92
|
|Gümüş Gr.
|15,38
|15,40
|0,59
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|-0,49
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 962 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 52 üstünde . İşlem hacmi 49, 260.00 milyon TL de
-
17:59DNISI
Yüzde 5.92 oranında artışla 8.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 599, 953 adet işlem
-
17:56ZEDUR
Yüzde 9.98 oranında artışla 47.16 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 402 adet işlem
-
17:55ISSEN
Yüzde 6.21 oranında artışla 24.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 264, 065 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TCELL, SISE