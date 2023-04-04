***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ve ortakları ("Alıcılar") ile Tahir Zaimoğlu ("Satıcı") arasında, Otonet Motorlu Taşıtlar Anonim Şirketi ("Otonet") nezdinde Satıcı'nın sahibi olduğu, Otonet'in toplam sermayesinin %77,26'sını temsil eden payların tamamının Alıcılar tarafından satın alınması amacıyla, 18.01.2023 tarihli bir Hisse Alım ve Satım Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır.Bu kapsamda Şirket'imiz 04.04.2023 tarihinde Otonet'in toplam sermayesinin (i) %5'ini temsil eden 50.000,00 TL nominal değerdeki 500 adet A grubu payı ve (ii) %42,26'ini temsil eden 422.600,00 TL nominal değerdeki 4.226 adet B grubu payı Satıcı'dan devralmıştır.Otonet hakkında detaylı bilgilere https://oto.net/ adresinden erişim sağlanması mümkündür.Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131655BIST