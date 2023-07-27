***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin kamuya açıklayacağı finansal tablolar 30.06.2023 finansal tabloları da dahil olmak üzere bundan sonraki dönemlerde konsolide finansal tablolar olarak hazırlanacak ve yayınlanacaktırKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175914BIST