***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.07.2023 14:19
***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tiktak Yeni Nesil Ulaşım Çözümleri ve Araç Kiralama Anonim Şirketi MOTORLU HAFİF KARA TAŞITLARININ VE ARABALARIN SÜRÜCÜSÜZ OLARAK KİRALANMASI 65595 21875 TRY 33,35 Bağlı Ortaklık
Otonet Motorlu Taşıtlar Anonim Şirketi OTOMOBİL VE HAFİF MOTORLU KARA TAŞITLARININ PERAKENDE TİCARETİ 1000000 485900 TRY 48,59 Bağlı Ortaklık
Project EV Elektrikli Araç Kiralama Şarj ve Mobilite Çözümleri Platformu Anonim Şirketi MOTORLU HAFİF KARA TAŞITLARININ VE ARABALARIN SÜRÜCÜSÜZ OLARAK KİRALANMASI 50000 50000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175766
BIST
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16:176.800
En Düşük
|Değişim
|: 0,83%
|| 55,83
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.766
En Yüksek
6.842
16:1726,9530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0460
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
16:1729,7215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,1320
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0773
En Düşük
29,7034
16:171.695,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -10,68
|Açılış
|: 1.695,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.694,50
BIST En Aktif Hisseler16:17
|PASEU
|54,45
|599.570.178
|% 10,00
|
|KTLEV
|32,56
|137.447.368
|% 10,00
|
|KTSKR
|66,55
|121.009.867
|% 10,00
|
|CVKMD
|255,20
|738.650.201
|% 10,00
|
|MIATK
|196,00
|615.735.258
|% 9,99
|
|PENTA
|27,18
|983.136.523
|% -10,00
|
|EUYO
|11,79
|15.937.407
|% -10,00
|
|AVHOL
|143,20
|7.690.961
|% -9,99
|
|EUKYO
|7,70
|1.377.515
|% -8,66
|
|FORTE
|73,30
|186.206.358
|% -5,54
|
|KOZAL
|28,62
|8.638.747.487
|% 2,07
|
|THYAO
|224,50
|5.936.802.288
|% 0,18
|
|YKBNK
|12,82
|5.606.220.458
|% 0,71
|
|KOZAA
|61,55
|5.438.300.032
|% 1,40
|
|CANTE
|18,88
|4.832.885.173
|% 7,03
|
|YKBNK
|12,82
|5.606.220.458
|% 0,71
|
|EKGYO
|8,39
|2.621.845.936
|% 0,84
|
|KOZAL
|28,62
|8.638.747.487
|% 2,07
|
|CANTE
|18,88
|4.832.885.173
|% 7,03
|
|ODAS
|11,21
|2.252.553.970
|% 3,41
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9432
|26,9530
|% 0,17
|
|Euro
|29,6933
|29,7215
|% -0,44
|
|Sterlin
|34,6012
|34,7748
|% -0,35
|
|Frank
|31,0731
|31,2603
|% -0,21
|
|Riyal
|7,1632
|7,1991
|% 0,13
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-16,30
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.696
|-10,97
|
|Cumhuriyet
|11.351
|11.522
|-27,00
|
|Tam
|11.076
|11.169
|-86,00
|
|Yarım
|5.529
|5.610
|-44,00
|
|Çeyrek
|2.773
|2.805
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,52
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|21,31
|21,34
|-0,25
|
|B. Petrol
|83,42
|83,42
|0,86
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:32AKYHO
Yüzde 9.96 oranında artışla 3.09 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 028, 319 adet işlem
-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 62 artarak (% 0.74 ) 7, 391
-
16:31XU100
Endeks 6, 785 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 109, 442.00 milyon TL de
-
16:31DAGI
Yüzde 6.96 oranında artışla 9.37 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 607, 089 adet işlem
-
16:30ACSEL
Yüzde 4.88 oranında artışla 96.80 lira fiyatla işlem gören hissede 533, 080 adet işlem