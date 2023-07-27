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***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.07.2023 14:19
***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tiktak Yeni Nesil Ulaşım Çözümleri ve Araç Kiralama Anonim Şirketi MOTORLU HAFİF KARA TAŞITLARININ VE ARABALARIN SÜRÜCÜSÜZ OLARAK KİRALANMASI 65595 21875 TRY 33,35 Bağlı Ortaklık
Otonet Motorlu Taşıtlar Anonim Şirketi OTOMOBİL VE HAFİF MOTORLU KARA TAŞITLARININ PERAKENDE TİCARETİ 1000000 485900 TRY 48,59 Bağlı Ortaklık
Project EV Elektrikli Araç Kiralama Şarj ve Mobilite Çözümleri Platformu Anonim Şirketi MOTORLU HAFİF KARA TAŞITLARININ VE ARABALARIN SÜRÜCÜSÜZ OLARAK KİRALANMASI 50000 50000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175766


BIST
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PASEU 54,45 599.570.178 % 10,00  
KTLEV 32,56 137.447.368 % 10,00  
KTSKR 66,55 121.009.867 % 10,00  
CVKMD 255,20 738.650.201 % 10,00  
MIATK 196,00 615.735.258 % 9,99  
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16:17 Alış Satış %  
Dolar 26,9432 26,9530 % 0,17  
Euro 29,6933 29,7215 % -0,44  
Sterlin 34,6012 34,7748 % -0,35  
Frank 31,0731 31,2603 % -0,21  
Riyal 7,1632 7,1991 % 0,13  
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16:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.956 1.956 -16,30  
Altın Gr. 1.695 1.696 -10,97  
Cumhuriyet 11.351 11.522 -27,00  
Tam 11.076 11.169 -86,00  
Yarım 5.529 5.610 -44,00  
Çeyrek 2.773 2.805 -22,00  
Gümüş.Ons 24,49 24,52 -0,43  
Gümüş Gr. 21,31 21,34 -0,25  
B. Petrol 83,42 83,42 0,86  
Seans Raporu 16:17
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