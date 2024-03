***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTiktak Yeni Nesil Ulaşım Çözümleri ve Araç Kiralama Anonim Şirketi MOTORLU HAFİF KARA TAŞITLARININ VE ARABALARIN SÜRÜCÜSÜZ OLARAK KİRALANMASI 68982 25154 TRY 36,46 Bağlı OrtaklıkOtonet Motorlu Taşıtlar Anonim Şirketi OTOMOBİL VE HAFİF MOTORLU KARA TAŞITLARININ PERAKENDE TİCARETİ 1000000 485900 TRY 48,59 Bağlı OrtaklıkProject EV Elektrikli Araç Kiralama Şarj ve Mobilite Çözümleri Platformu Anonim Şirketi MOTORLU HAFİF KARA TAŞITLARININ VE ARABALARIN SÜRÜCÜSÜZ OLARAK KİRALANMASI 20000000 20000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkLETGO MOBİL İNTERNET SERVİSLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİSAYAR, YAZILIM, ELEKTRONİK VE TELEKOMÜNİKASYON DONANIMLARININ VE DİĞER BÜRO EKİPMANLARININ BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK TOPTAN SATIŞINI YAPAN ARACILAR 1273050000 1273050000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259618BIST