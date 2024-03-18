***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.03.2024 12:57
***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tiktak Yeni Nesil Ulaşım Çözümleri ve Araç Kiralama Anonim Şirketi MOTORLU HAFİF KARA TAŞITLARININ VE ARABALARIN SÜRÜCÜSÜZ OLARAK KİRALANMASI 68982 25154 TRY 36,46 Bağlı Ortaklık
Otonet Motorlu Taşıtlar Anonim Şirketi OTOMOBİL VE HAFİF MOTORLU KARA TAŞITLARININ PERAKENDE TİCARETİ 1000000 485900 TRY 48,59 Bağlı Ortaklık
Project EV Elektrikli Araç Kiralama Şarj ve Mobilite Çözümleri Platformu Anonim Şirketi MOTORLU HAFİF KARA TAŞITLARININ VE ARABALARIN SÜRÜCÜSÜZ OLARAK KİRALANMASI 20000000 20000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
LETGO MOBİL İNTERNET SERVİSLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİSAYAR, YAZILIM, ELEKTRONİK VE TELEKOMÜNİKASYON DONANIMLARININ VE DİĞER BÜRO EKİPMANLARININ BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK TOPTAN SATIŞINI YAPAN ARACILAR 1273050000 1273050000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259618
BIST