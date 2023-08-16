***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi16/08/2023Karar Sayısı2023/10Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı01/01/2023 -30/06/2023 dönemi finansal tablolarına ait sorumluluk beyanı ekte pdf olarak iletilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186254BIST