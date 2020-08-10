***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2020 15:04
***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HDFGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867254
BIST
14:501.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,85
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.076
En Düşük
1.039
14:507,3187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0280
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
14:508,6085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0759
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
14:50477,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,79
|Açılış
|: 477,94
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|250.109
|% 10,00
|
|MERIT
|32,34
|120.072
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|554.911
|% 10,00
|
|KENT
|1.564,20
|15.082.425
|% 10,00
|
|BFREN
|781,00
|8.027.168
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|2.935.411
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|17,56
|1.699.626.491
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,92
|1.120.896.427
|% -2,04
|
|GUSGR
|5,57
|623.811.402
|% 1,64
|
|GARAN
|6,56
|594.969.189
|% -0,30
|
|KARSN
|2,87
|468.706.817
|% 5,90
|
|EKGYO
|1,92
|1.120.896.427
|% -2,04
|
|KARSN
|2,87
|468.706.817
|% 5,90
|
|KRDMD
|2,65
|317.729.673
|% -0,38
|
|GUSGR
|5,57
|623.811.402
|% 1,64
|
|SKBNK
|1,35
|149.941.643
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5142
|9,5619
|% 0,29
|
|Frank
|7,9440
|7,9918
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9462
|1,9560
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.030
|2.030
|-4,90
|
|Altın Gr.
|477
|477
|0,29
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.251
|-33,00
|
|Tam
|3.176
|3.258
|-41,69
|
|Yarım
|1.535
|1.576
|-20,16
|
|Çeyrek
|770
|788
|-10,08
|
|Gümüş.Ons
|28,22
|28,26
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,01
|
|B. Petrol
|44,80
|44,80
|0,40
|
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