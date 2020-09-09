***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.09.2020 10:00
***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HDFGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874088
BIST
11:491.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,16
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.095
En Düşük
1.087
11:497,4948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0125
|Açılış
|: 7,5060
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4948
En Düşük
7,4760
11:498,8175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0050
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8288
En Düşük
8,7995
11:49465,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,25
|Açılış
|: 465,09
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
465,77
En Düşük
462,93
BIST En Aktif Hisseler11:49
|FMIZP
|88,00
|20.820.160
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|348.567
|% 10,00
|
|MRSHL
|226,80
|24.648.642
|% 9,99
|
|KONYA
|442,00
|26.668.241
|% 9,98
|
|TKURU
|303,00
|202.707
|% 9,98
|
|DOBUR
|24,30
|14.580
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|64.870
|% -9,99
|
|LUKSK
|24,18
|2.437.683
|% -9,98
|
|KSTUR
|93,35
|314.123
|% -9,98
|
|TDGYO
|6,46
|9.141.757
|% -9,90
|
|AFYON
|4,23
|332.040.306
|% 5,22
|
|FENER
|49,14
|302.079.676
|% 9,74
|
|TSPOR
|6,96
|301.924.162
|% 6,91
|
|GSRAY
|4,71
|256.280.050
|% 8,28
|
|THYAO
|10,78
|244.022.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,77
|198.906.539
|% -2,21
|
|ODAS
|2,56
|233.562.416
|% 2,40
|
|AFYON
|4,23
|332.040.306
|% 5,22
|
|GSRAY
|4,71
|256.280.050
|% 8,28
|
|VKGYO
|3,48
|183.811.122
|% 3,88
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4912
|7,4948
|% 0,17
|
|Euro
|8,8113
|8,8175
|% 0,06
|
|Sterlin
|9,6729
|9,7214
|% -0,14
|
|Frank
|8,1304
|8,1794
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9917
|2,0016
|% 0,12
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|0,35
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.071
|3.147
|10,10
|
|Yarım
|1.484
|1.523
|4,89
|
|Çeyrek
|745
|761
|2,44
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,71
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,31
|40,31
|0,53
|
Seans Raporu
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